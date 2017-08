Curioso fallo en el parte meteorológico de TVE: «¿Podemos empezar otra vez?» La cadena emitió una pieza que tenía grabada con Albert Barniol en la que pedía repetir la previsión porque «no me gusta nada» LAS PROVINCIAS Miércoles, 9 agosto 2017, 17:23

Albert Barniol y su parte meteorológico en el telediario de La 1 de TVE se han hecho virales. Y es que, como se puede ver en el vídeo que pronto comenzó a circular por las redes sociales, el responsable de la sección del tiempo dijo este martes durante el espacio: "¿Podemos empezar otra vez? No me gusta nada".

Barniol comenzó con un «hola, muy buenas noches, se han cumplido los pronósticos y han bajando de forma muy notable las temperaturas en buena parte de España, un descenso de entre ocho y diez grados en algunos casos y, en otros donde no ha sido tan excesivo el descenso...», pero en un momento del vídeo sorprende al decir, inesperadamente a cámara: "¿Podemos empezar otra vez? No me gusta nada". Acto seguido, la imagen se fue a negro y el espacio volvió a empezar.

Son muchos los internautas que hablan de que ha sido un fallo técnico de la cadena al emitir la pieza equivocada, ya que el tiempo no es en directo, sino grabado.