TVE, a la conquista del sábado Estrena esta noche 'No es un sábado cualquiera', un programa de entretenimiento presentado por Fernando Gil.«Este formato me exige el cien por cien» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 10 junio 2017, 00:04

Un presentador que baila, canta, monta a caballo, patina sobre hielo... Fernando Gil (Madrid, 1975) tendrá que trabajar duro para demostrar que el sexto día de la semana 'No es un sábado cualquiera' para TVE. La cadena pública estrena esta noche (a partir de las 22.00 horas) un nuevo programa de entretenimiento producido por Veralia que incluye música en directo, espectáculo, humor y hasta un concurso.

Pero Gil no estará solo en su labor, cada semana un invitado famoso copresentará este formato junto a él. El dúo musical Estopa serán los primeros en estrenarse, en una emisión que contará además con las actuaciones de Rosana, M Clan, Antonio Carmona, Blas Cantó y el grupo de danza y percusión Mayumaná. «Este programa me exige dar el cien por cien pero afortunadamente los guionistas están a favor de obra, no me intentan hundir, que sería lo más duro (risas). En el casting me hicieron desde tocar la guitarra a cantar, interpretar un monólogo, dar paso a un concurso... Estuvimos una hora y media, y eso que me lo había tenido que preparar en dos días. Querían un 'showman' y parece que han dado con él», reconoce el propio Fernando Gil a este periódico.

Lo hará en un plató de 1.000 metros cuadrados con tres escenarios. Dos laterales, uno para la banda de música del programa, y otro al que regresan los guiñoles, aquellos títeres que se asemejaban a personajes famosos, que en esta ocasión estarán protagonizados por el de Julio Iglesias y Kiko Ribera, aunque la cadena no descarta «más sorpresas». Y uno principal, que se irá transformando en una pista de baile, un plató de concurso y hasta se llegará a cubrir de hielo con la visita del patinador olímpico Javier Fernández.

«Yo no lo definiría como un programa de variedades al uso, el objetivo es aglutinar a toda la familia delante de un programa moderno. En cuanto a la competencia, no creemos que compitamos con nadie, nosotros ofrecemos una opción distinta al resto y creemos que hay cabida para todos en el 'prime time' del sábado», explica Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de la cadena pública.

Actualizar a Moreno

Sin embargo, el manido término de 'variedades' sumado a los sábados de TVE sigue recordando a la esencia de los programas de José Luis Moreno. El productor y ventrílocuo destacó hace años por las galas y las 'matrimoniadas' de 'Noche de Fiesta' (1999-2004) en la misma franja horaria que ahora viene a ocupar 'No es un sábado cualquiera'. En su último intento con 'Alfombra Roja Palace', emitido en el verano de 2015, fracasó en audiencia (promedió un 5,8% de 'share').

Quizá por eso, tanto Gil como la cadena quieren alejarse de aquella imagen. «Nuestro reto no es compararnos, sabemos que es un referente anterior pero ya solo viendo el plató entiendes que vamos por otro lado, que esto apunta a otro estilo más actualizado. Nosotros creemos que este es el tipo de programa que la audiencia requiere ahora, los gustos de los jóvenes han cambiado desde entonces», señala el presentador.

Además, el público tendrá un papel protagonista en este formato. Los 250 asistentes llevarán una pulsera luminosa y un mecanismo aleatorio elegirá quién concursará en cada programa. El éxito del concursante determinará si más elegidos entre el público compartirán sus premios con él. Todo para que no sea un sábado cualquiera.