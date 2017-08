Carmen Alcayde se derrumba en 'Me lo dices o me lo cantas' Carmen Alcayde, caracterizada de Aless Gibaja, junto a Cristina Rodríguez. / Telecinco.es «Estoy fuera de mi zona de confort, estaba pensando en dejarlo», ha comentado la periodista valenciana en referencia al programa LAS PROVINCIAS Miércoles, 9 agosto 2017, 11:32

Carmen Alcayde sorprendió con una de las caracterizaciones más asombrosas de la noche en 'Me lo dices o me lo cantas'. La periodista valenciana se convirtió por unos minutos en Aless Gibaja, y aunque su actuación fue aplaudida por el jurado, la colaboradora de Telecinco se derrumbó tras confirmar que no se sentía a gusto.

"No estoy del todo bien en el programa porque tenemos que cantar, yo nunca he cantado", dijo Alcayde después de que Cristina Rodríguez le preguntara si estaba bien en el programa. "Pasándolo mal en eso, porque soy muy perfeccionista y estoy fuera de mi zona de confort", prosiguió.

Alcayde fue nombrada por Santi Millán como la concursante que mejor lo había hecho de su equipo: "No sabéis la fuerza que me da esto. Lo necesitaba para seguir en el programa, porque estaba pensando en dejarlo", dijo.

Según confirma Vertele, Carmen Alcayde acabó abandonando el programa, que ya está grabado, y ya tiene sustituta (para ella y para Corina Randazzo, que tomó la misma decisión). Al espacio llegan ahora Rocío Madrid y la cantante Roser.