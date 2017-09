Carlos Sobera, sorprendido con el primer bebé de 'First Dates' El presentador se emociona al conocer a la hija de Judith y Alejandro, una pareja que se conoció en su programa LAS PROVINCIAS Lunes, 4 septiembre 2017, 17:47

Carlos Sobera recibió una grata sorpresa en el programa que presenta Toñi Moreno, 'Viva la vida', al que acudió como invitado: el presentador recibió la visita de una de las parejas que se había conocido en 'First Dates' (Cuatro).

"Te queremos dar las gracias por habernos juntado", le dijeron Judith y Alejandro que llegaron al plató con su bebé en brazos. "La pequeña va a hacer tres meses y esto no hubiera pasado sin ti, ni sin tu equipo ni sin tu programa", aseguraban.

Sobera no pudo contener la emoción y al verlos dijo: "No me digas que no mola. ¿Ves como es verdad que hay gente que se enamora y que se casa y tiene un hijo? Es maravilloso. Y que se hayan conocido gracias a un programa de televisión es fabuloso". Sobera cogió en brazos al bebé, el primero del programa, que comenzó a llorar: "Es que como no voy con el traje de 'First Dates' no me reconoce", bromeó.