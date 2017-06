El canal Non Stop cumple dos años

El canal de pago Non Stop People, que emite en exclusiva en el dial 23 de Movistar+, acaba de cumplir dos años desde su nacimiento y lo celebra con una renovación de su programación. La cadena, «dedicada a los 'millenials'», estrenará hasta nueve nuevos formatos durante las próximas semanas, entre los que destacan 'Non Stop Fashion Week', programa de moda y tendencias presentado por Flora González; 'Fan People', espacio dedicado al 'fenómeno fan' y sus protagonistas conducido por Antonio Lleida y Cristina Plaza; o 'No Te Pares', enfocado al ejercicio y la vida sana guiado por Álex Lamata.