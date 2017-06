Al calor del 'thriller' Inma Cuesta y Quim Gutiérrez reciben indicaciones durante el rodaje de 'El Accidente'. / R. C. Telecinco rueda 'El Accidente', una serie con Inma Cuesta y Quim Gutiérrez en la que nada es lo que parece. «Cuando coincidimos tenemos la mitad del trabajo hecho» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

En un punto situado entre las localidades madrileñas de Brunete y Boadilla del Monte, Telecinco se ha propuesto recrear la dehesa extremeña para su nueva serie, 'El Accidente', otro 'thriller' marca de la casa que Mediaset ya prepara para un futuro estreno. Es el día más caluroso del año (el termómetro llegó ayer a los 37 grados en la capital) pero Quim Gutiérrez, Inma Cuesta, Eusebio Poncela y Berta Vázquez, parte del reparto de la ficción, trabajan a destajo entre olivos, campos de trigo y un set de rodaje con el aire acondicionado a máxima potencia. No se quejan, están acostumbrados a que las cadenas elijan el verano para sacar adelante sus nuevos proyectos.

Y pese a lo poco que los responsables de Mediaset les dejan adelantar de la nueva serie (a algún actor se le llega a escapar un 'spoiler' que no reproduciremos por respeto al espectador) la palabra que más usan para definir el proyecto es «'thriller' puro». 'El Accidente' arranca precisamente con el falso accidente de José Espada, el personaje que interpreta Quim Gutiérrez, un padre modélico que supuestamente se ha embarcado en un avión que se estrella sin supervivientes. Su mujer Lucía (Inma Cuesta) recaba información, pero su marido no aparece entre los fallecidos. Lo que ambos ocultan es el punto de partida.

«No me atraen las series en las que el personaje va a remolque de la trama constantemente, cosa que hemos visto mucho últimamente en televisión. Esta serie propone, en cambio, cómo a una persona le modifican las circunstancias excepcionales que le acaban de suceder», explica a este periódico Gutiérrez, que regresa a la tele después de interpretar a un joven teniente de la Guardia Civil en 'El Padre de Caín', la miniserie que Telecinco emitió a finales de 2016. A diferencia de aquel proyecto, en esta ocasión sí que le acompaña su eterna compañera en pantalla, Inma Cuesta. Ambos han rodado juntos cuatro películas y un anuncio ('El beso perfecto'). «De este personaje me atrajo mucho volver a trabajar con Quim. En televisión se trabaja de forma muy frenética y uno tiene que tener las herramientas afiladas. Yo con él me entiendo con solo mirarle. Somos amigos, nos queremos y nos divertimos juntos, pero lo más importante es que cuando coincidimos tenemos la mitad del trabajo hecho», reconoce la actriz.

Mantener la tensión

Les acompaña Berta Vázquez, que debutó con 'Vis a vis' en 2015, la serie carcelaria de Antena 3 que despertó todo tipo de críticas positivas aunque no llegó a conectar con la mayoría del público. En 'El Accidente' ella es María, la tercera en discordia. «Fíjate que con todo este reparto me sigo sintiendo muy insegura porque para mí esto es un reto. Todavía me siento un poco verde y ha sido muy duro porque hay que mantener la tensión todo el rato. Pero se agradecen este tipo de papeles».

Esta nueva serie confirma que el género del 'thriller' está de moda en la parrilla. Además de 'El Accidente', Telecinco tiene en la recámara 'La Verdad', otra ficción del mismo género, y 'Vivir sin permiso', un proyecto protagonizado por José Coronado en el que da vida a un capo del narcotráfico gallego. Su principal rival, Antena 3, también rueda en tierras gallegas 'Fariña', que aborda la época de máxima expansión de los cárteles de la zona gracias a la entrada de la cocaína colombiana.