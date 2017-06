Roberto Brasero: «Este calor no es normal» Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, acaba de publicar 'La influencia silenciosa', su último libro. / R. C. Roberto Brasero, el hombre del tiempo en Antena 3, acaba de publicar 'La influencia silenciosa', donde analiza el peso del clima en la Historia. «Antes me preguntaban si iba a llover; ahora es un ruego: '¡Que llueva, Brasero!'», me dicen MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 24 junio 2017, 10:12

Siempre sonriente y afable haga calor o tormenta, Roberto Brasero (Talavera de la Reina, Toledo, 1971), el hombre del tiempo de Antena 3 (lunes a viernes, a partir de las 16.00 horas y a las 21.40 h.), se ha puesto serio. En su último libro, 'La influencia silenciosa' (Espasa, 19,90 euros), este periodista metido a meteorólogo avisa sobre las consecuencias del cambio climático. «Antes me preguntaban si iba a llover en un tono afable, ahora esa pregunta se ha tornado trágica».

- El calor ha llegado este año en primavera.

- Cada vez, y de una manera más frecuente, nuestro clima nos está mostrando ese calentamiento global que parecía tan lejano. Sus consecuencias son este aumento continuado de las temperaturas. No es normal desde luego. Hace dos años tuvimos la ola de calor más larga, pero fue a partir del 27 de junio, en verano. Este año, para rizar el rizo, esto ha sido más precoz, el 15 de junio estábamos hablando de ola de calor con temperaturas récords.

- ¿Nos espera un verano duro entonces?

- Ahora bajarán un poco las temperaturas, pero las previsiones apuntan a que va a ser un verano más caluroso de lo habitual, con un grado por encima de media de lo que suele ser nuestro clima. Pero eso no quiere decir que haya una quincena en julio que se salve, quizá quién se coja las vacaciones esos días tenga la percepción subjetiva de que no ha sido un verano tan caluroso.

- ¿El clima se está convirtiendo en un tema polémico como el fútbol o la política?

- Intentemos que no, y para eso lo mejor es poner los datos sobre la mesa. Yo también sufro eso cada vez que doy una predicción, hay gente que me dice que está asfixiada de calor y otros que han pasado frío. Pero lo que es cierto es que nunca había hecho tanto calor en junio desde que hay datos.

- Esa es la 'Influencia Silenciosa' a la que se refiere en su libro.

- Ahora es la primera vez que los seres humanos tienen influencia sobre el clima y no al revés. No quiero caer en el determinismo ambiental de culpar al clima de todo lo que pasa, pero sí es cierto que por culpa del hombre se está configurando un futuro distinto.

- Da un poco de miedo...

- Será otro mundo, pero miedo no me da porque no dejan de ser probabilidades, puede ser que no ocurra. Lo cierto es que iremos a una situación donde subirán las temperaturas y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza va a ser distinta. Habrá a quien le parecerá mejor o peor, pero el desarrollo humano no puede salir bien parado en un clima árido.

- La preocupación ya no es solo si lloverá en Semana Santa...

- Has dado en la clave, antes como broma me preguntaban si iba a llover, con un tono muy familiar. Pero ahora esa pregunta ya se está tornando trágica, es una petición sincera, un ruego más que una pregunta, ¡que llueva Brasero! Ya no se preocupan si el tiempo les va a fastidiar el fin de semana, ahora nos preocupamos por si habrá sequía este verano.

- ¿El calor lo va a pasar en el mar o la montaña?

- Si puedo, las dos cosas. Aunque me gusta mucho ir a la playa y tomarme una cervecita en el chiringuito... ¡me encanta!