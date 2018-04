En busca del 'Factor X' Xavi Martínez, Francisco Montesinos, Laura Pausini y Risto Mejide son los jurados de 'Factor X', que presentará Jesús Vázquez. / mediaset T5 recupera el concurso de cantantes. «Queremos carisma antes que buena voz» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 10 abril 2018, 00:06

«¿Otro 'talent show' en Telecinco?». Es normal que esa frase se le haya pasado por la mente si está leyendo esta noticia. La cadena de Mediaset, que actualmente emite 'La Voz Kids' cada lunes, tiene en la recámara un nuevo formato del género que más ha explotado en su parrilla en los últimos años. Aunque tampoco se le puede considerar una novedad. 'Factor X', que ya pasó por Cuatro con éxito en 2007, se presentó ayer en la sede de Telecinco con un jurado formado por el publicista Risto Mejide, la cantante italiana Laura Pausini, el locutor de radio Xavi Martínez y el compositor Francisco Montesinos, y Jesús Vázquez -una vez más- como presentador. De momento, no tiene fecha de estreno, aunque solo hay que observar la potente promoción que está haciendo el canal para advertir que no tardará en llegar.

Hay varios elementos que convierten en especial este programa en comparación con otros formatos similares como 'Operación Triunfo', 'Pop Stars', 'La Voz' y otra serie de concursos musicales o de habilidad. Para empezar, esta es la creación original de Simon Cowell, un ejecutivo británico de Sony con buen olfato para los negocios y la pequeña pantalla (además de este y otros 'talent shows' como 'Got Talent', Cowell es el ideólogo de los grupos 'One Direction', 'Fifht Harmony' o 'Il Divo'). Aunque lo diferente aquí es lo que deben premiar los jueces, que no buscan la mejor voz, sino al cantante más carismático, con mayor presencia en el escenario... En definitiva, que tenga el 'Factor X'.

«No es cuestión de una gran voz, sino de personalidad. Otra gran diferencia con el resto de 'talent shows' son las historias. Hemos visto historias que nos han metido dentro de la vida de mucha gente. Eso es muy importante a la hora de seleccionar. No es cuestión de si afina o no afina... Y no es cuestión de hacer más 'reality', porque todos estamos hechos de historias», explicó Mejide.

Risto y Jesús Vázquez se reencuentran tras su enfrentamiento en 'OT' en 2009

«Una persona nueva»

Se da la curiosa circunstancia de que en este 'Factor X' se volverá a reencontrar con Jesús Vázquez. Ambos acabaron enfadados después de su paso por 'OT' en 2009 (etapa que se emitió en Telecinco) ocupando los mismos roles que ahora. Vázquez le tildó entonces de «homófobo, grosero y misógino» por el trato que Risto daba a los concursantes. «Limítate a presentar», le respondió este. Sin embargo, parece olvidado: «Por todos es conocida mi polémica con Risto, por eso quiero aclarar que todo ha cambiado. Me he encontrado con una persona nueva, aunque es probable que yo también esté cambiado. Estoy aprendiendo mucho de él porque es un gran profesional. Coincidimos en muchas cosas y estoy feliz de que volvamos a trabajar juntos», dijo Vázquez. A lo que le contestó Risto: «Es un sueño volver a trabajar con Jesús Vázquez. Llevaba tiempo queriendo que eso ocurriese».

En cuanto a la dinámica del programa, los participantes deberán pasar por distintas etapas eliminatorias hasta que se elija al ganador, que será recompensado con un contrato con Sony Music. En primer lugar, los jueces tendrán que hacer una criba en las audiciones entre 300 aspirantes para que 48 pasen a la siguiente fase. Con ellos formarán cuatro equipos de doce personas que lucharán por llegar a la final. «Va a suceder algo muy grande en la música de nuestro país», vaticina Xavi Martínez.