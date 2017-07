Blanca Suárez se derrumba en 'Planeta Calleja' La protagonista de 'Las chicas del cable' se confiesa sobre sus exparejas y el acoso mediático LAS PROVINCIAS Lunes, 3 julio 2017, 13:12

Blanca Suárez fue la protagonista el domingo del cierre de la temporada de 'Paneta Calleja'. La actriz se enfrentó a sus miedos ascendiendo el Jebel Khasali, una enorme roca de 1420 metros situada en medio del desierto del Wadi Rum, en Jordania.

Hace unos meses tuve el placer y el privilegio de conocer Jordania de la mano de @jesuscallejatv y sus increíbles esbirros de #PlanetaCalleja ... Reí, anduve, sentí, lloré.... y este domingo podréis verlo todo por fín en @cuatrotv .... N E R V I O S !! Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 6:24 PDT

La joven nos dejó ver su lado más desconocido y también el más emotivo, ya que nada más llegar al destino rompió a llorar. Reconoció que había habido algún momento en la caminata en el que no lo había pasado bien y llegó a temer por su seguridad, por si acaso se escurría y se caía durante la escalada. "He pasado mucho miedo", le confesó la actriz al aventurero, que corrió a abrazarla para que se tranquilizara. "¿Por qué no me has dicho que estabas pasando tanto miedo?", le preguntó. Pese a todo, Blanca, hecha un mar de lágrimas, le dio las gracias por el viaje que describió como una experiencia "muy bonita e inolvidable".

Gracias @jesuscallejatv y compañeros por este viaje. Por las risas... por la aventura. Será difícilmente superable. Y gracias a todos por estar pegados al televisor y vivirla conmigo... Os quiero. Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:13 PDT

Además, durante la experiencia, Blanca se pronunció sobre sus exparejas más mediáticas, Miguel Ángel Silvestre y Dani Martín, y de la persecución mediática que sufrió: "Aceptas que, de repente, tu vida privada tenga interés, pero a veces ha sido horrible", confesaba.

"A Miguel Ángel, en su día, le afectó mucho, pero no hubo momentos dramáticos intensísimos. Con Dani Martín fue horrible, peor. Mucho peor", continuó. "Hubo un momento en que nos sentamos en el sofá frente a la tele y dijimos 'esto así no puede ser'. Ostras, porque había un coche que cortaba la carretera y te quedabas encajado. Me han llegado a aporrear los cristales, intentar abrir las puertas del coche,... No quiero pensar que lo hacían para provocarnos, pero todo esto ha ocurrido", desveló.