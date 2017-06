Bigote Arrocet rompe a llorar tras el mensaje de M.ª Teresa Campos: «Te amo» Bigote Arrocet escucha a M.ª Teresa Campos. / TELECINCO.ES "Desde que te fuiste aquí han pasado muchas cosas que sabrás cuando vuelvas", le dijo la presentadora que entró por teléfono LAS PROVINCIAS Lunes, 12 junio 2017, 13:11

Si la noche del domingo tuvo algún protagonista durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' sin duda fue Bigote Arrocet, que recibió una gran sorpresa. Y es que su pareja, M.ª Teresa Campos, entró por teléfono para darle ánimos y decirle lo mucho que le quiere.

El mensaje arrancó las lágrimas del humorista, así como de los demás colaboradores del programa e incluso de la presentadora Sandra Barneda.

"He recogido tus palabras de hoy, de que estás solito ahí, que por otra parte es lo que me dijiste que más ilusión te hacía, que te mandaran al palafito. Tú ahí solo ante la naturaleza... Yo quiero aclarar que no es porque desprecies a los demás, porque no conozco a ninguna persona que tenga más amigos que tú, más amigos a los que tú quieres y que te quieran, y me ha conmovido oírte esta tarde, saber que estás ahí... La soledad es buena cuando uno sabe que puede volver, ¿no? No cuando uno piensa que la soledad es para siempre", le dijo la presentadora. "Recuerda que Giovanni Papini dice: 'A veces la soledad es el palacio de algunas almas', y la cosa va por ahí. Tú sabes que yo soy super relajado", le contestó él.

"Quiero decirte que desde que te fuiste han pasado muchas cosas que sabrás cuando vuelvas porque yo..., primero porque no se puede aunque sea pidiendo permiso, pero no he querido pedir ese permiso, he preferido decírtelo cuando llegues aquí. Quiero decirte que estoy feliz de que estés viviendo tu sueño, que no adelgaces más que me preocupas y que tus hijos han estado pendientes de mí", continuó la presentadora.

Pero las palabras que más emocionaron a Edmundo, y que le hicieron romperse y derramar alguna lágrima fueron las siguientes: "Quiero que sepas que nada ha mermado lo que siento por ti. Yo no tengo ninguna incapacidad para sacar de mí los sentimientos. Te digo: adiós, te quiero mucho, cuídate... ¡te amo!".

Tras el mensaje de María Teresa, Edmundo enmudeció y rompió a llorar en silencio mirando al mar. Al otro lado del teléfono, María Teresa Campos contenía las lágrimas y daba las gracias a una también emocionada Sandra Barneda, conmovida por lo vivido. "El mensaje de mi madre no ha podido ser más generoso ni más bonito", añadió la hija de la periodista, Carmen Borrego, en plató