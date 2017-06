El secreto sexual de Risto Mejide, al descubierto Bárbara Rey, durante su entrevista con Risto Mejide. / TELECINCO.ES El presentador respondió sin tapujos a una comprometida pregunta de carácter íntimo que le hizo Bárbara Rey LAS PROVINCIAS Miércoles, 7 junio 2017, 13:44

Risto Mejide recibió este lunes en su programa 'All you need is love... o no' a Bárbara Rey. La exvedette y el presentador se entrevistaron mutuamente en el espacio televisivo y acabaron confesando algunos secretos que muy pocos o casi nadie conocen.

Ambos se encontraron tan a gusto durante el programa que Mejide no dudó en responder con sinceridad a una pregunta comprometida, de carácter íntimo, que Rey le formuló: si para tener sexo se quita las gafas. "La única vez que me las dejé puestas fue la primera vez que me acosté con mi actual mujer. Luego ella me preguntó si siempre lo hacía así", ha confesado Risto.

Por su parte, Bárbara Rey confesó que se ha enamorado tres veces, habló sin tapujos sobre algunas de sus experiencias sexuales con una "conocida mujer", y añadió que "no quiero ni recordarlo" y aseguró que no volvería a casarse con Ángel Cristo, porque su relación no funcionó.

Además, Rey explicó que en 1979 le ofrecieron 4 millones de pesetas por presenciar una relación sexual entre ella y otra actriz con la que compartió escenas en una película.