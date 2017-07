El sexy twerking de Anna Simon que calienta 'Zapeando' La catalana se pone un verano más al frente del programa de La Sexta, sutituyendo a Frank Blanco LAS PROVINCIAS Jueves, 20 julio 2017, 13:02

Anna Simón se ha puesto al frente de 'Zapeando', sustituyendo a Frank Blanco que está de vacaciones y para celebrarlo la catalana ha 'regalado' a todos los espectadores un twerking que ya se ha convertido en viral.

"Me he dado cuenta de que mola ser jefe", afirmó la catalana no dejando indiferente a nadie con sus sensuales movimientos.