La valenciana Aniuska pasa de 'MasterChef' a 'First Dates' La joven aparca por unos minutos los fogones para buscar pareja en el famoso programa de Carlos Sobera LAS PROVINCIAS Jueves, 14 septiembre 2017, 12:08

'First Dates' contó el miércoles con una cara conocida. Se trata de Aniuska, primera eliminada de 'MasterChef 4', que sorprendió acudiendo al programa de Cuatro para buscar pareja. La valenciana, rebautizada como Ana, no fue reconocida por su cita, tampoco por Carlos Sobera, ni por el resto del equipo.

Mario fue la persona a la que Ana conoció en el programa, un chico que disfrutó de la cita, aunque reconoció que la joven habla mucho: "He intentado decir alguna cosa, pero no he podido. No he sabido o no he podido", se lamentaba.

Mario y Ana al final de su cita. / Cuatro

La cita terminó con final feliz. "Ha pensado que soy un papagayo, pero espero que al menos haya pensado que soy divertida", dijo ella.