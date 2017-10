Andreu Buenafuente regresa a 'Late Motiv' más delgado, con bigote y una promesa El presentador y humorista, que estuvo dos semanas de baja por una «prostatitis», explica los motivos de su cambio de 'look' LAS PROVINCIAS Martes, 10 octubre 2017, 13:07

Andreu Buenafuente ha regresado a 'Late Motiv' tras dos semanas de ausencia y lo ha hecho algo más delgado, con bigote y una promesa. Según contó el presentador y humorista, ha estado varias semanas alejado de la televisión debido una "prostatitis" que comparó con "una patada" en los genitales "pero sin que te la haya dado nadie".

Además, sorprendió con un cambio de look, algo más delgado y con un "bigote promesa". Tal y como él mismo desveló, ha estado "jodido" y ha pasado "más de dos semanas sin comer, tumbado y enseñando el culo. Como en un Erasmus". En cuanto al bigote, Andreu explicó que no se lo quitará "hasta que no vea hablar a Rajoy y Puigdemont".