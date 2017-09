'MasterChef Celebrity': Anabel Alonso se derrumba Anabel Alonso rompe a llorar. / RTVE La actriz y cómica no puede aguantar la presión y rompe a llorar en la prueba de eliminación LAS PROVINCIAS Miércoles, 27 septiembre 2017, 13:06

Anabel Alonso no pudo más. La presión de 'MasterChef Celebrity' está pudiendo con ella y lo demostró el pasado martes, durante el segundo programa del 'talent' culinario.

La cómica se echó a llorar al terminar la prueba de eliminación, justo en el momento en el que presentó su plato al jurado.

"Llego con el plato y hace Jordi 'buf'. Y a mi me ha venido como una congoja que no te puedo explicar. Ha sido como de cero a cien. Yo creo que ha sido tal la tensión que he acumulado con todo que ha sido como la gota que ha colmado el vaso", se explicaba la también actriz ante la cámara.

Anabel Alonso, frente a Eva González y el jurado de 'MasterChef Celebrity'. / RTVE

Al ver a su amiga completamente derrotada, Silvia Abril se contagió y también terminó con lágrimas en los ojos: "Nos dedicamos a esto del humor, pero luego también tenemos nuestro corazoncito y también somos frágiles. Intuí que se rompía, yo no le vi la cara pero el hecho de que no hablara he pensado 'esta se ha roto', y yo me he roto con ella", bromeó.