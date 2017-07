Visto y oído El amor pasa de largo en Telecinco y Antena 3 Fotograma de 'Operación Swordfish'. Los triunfadores y perdedores del día en el enfrentamiento entre cadenas y programas MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 18 julio 2017, 10:11

SUBEN:

-‘El Taquillazo: Operación Swordfish’: La Sexta fue la única cadena que superó los dos dígitos en el ‘prime time’ de anoche con la emisión de la película ‘Opeación Swordfish’, que lideró con el 11,8% ‘share’ y 1.497.000 espectadores.

-‘En el punto de mira’: El programa de reportajes de Cuatro mantuvo el tipo y reunió a 1.168.000 espectadores, el 9,1% de la cuota de pantalla. Un dato que le sirve para crecer un 1,8% de ‘share’.

BAJAN:

-‘All you need is love… O no’: El programa que conduce Risto Mejide en Telecinco se deja 3,3 puntos de ‘share’ respecto al lunes anterior y baja hasta el 9,8% de cuota de pantalla con 1.161.000 espectadores.

-‘Contigo al fin del mundo’: El amor tampoco triunfó en Antena 3, el formato que conduce Julian Iantzi cae hasta el 7,3% de ‘share’ y 868.000 espectadores, 2,5 puntos menos en comparación con su estreno la semana pasada.

-‘Súper 8’: El cine de TVE también pasó desapercibido en la noche de ayer, un descalabro para las tres primeras cadenas generalistas. La película ‘Súper 8’ congregó a 1.121.000 espectadores y el 8,1% de ‘share’.