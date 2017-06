«Alonso es cómico a su pesar» Nacho Fresneda es Alonso de Entrerríos, el soldado de los Tercios que forma parte de la patrulla protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' (TVE).«Por la calle me llaman Alatriste» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 15 junio 2017, 01:04

Si un soldado de los Tercios del siglo XVI viajara a la España actual se llevaría un chasco al comprobar que nuestro país ya no está a la cabeza de las potencias mundiales. Eso le ocurrió a Alonso de Entrerríos, el personaje que interpreta Nacho Fresneda (Valencia, 1971) en 'El Ministerio del Tiempo' (TVE, esta noche, 22.30 horas), aunque después de tres temporadas va llevando mejor ese choque temporal. «Lo flipa, pero va aprendiendo poco a poco».

- Alonso sigue fiel a su pelo largo y su bigote.

- Si le quitáramos el bigote nos quedaríamos sin personaje (risas), no lo podemos permitir. Y para mí es una señal de trabajo; mi familia sabe que cuando lo llevo estoy rodando esta serie. Me encanta cuando voy por la calle y me llaman Alatriste (carcajada), me parece un regalazo porque ni siquiera lo interpreto, solo me llamó así un personaje en el primer capítulo. Estoy muy agradecido porque ahora ya no me dicen 'tú eres el que sale por la tele', sino 'me encanta tu serie'.

- Y esta temporada viene cargada de referencias.

- La virtud de esta serie es esa, y lo es gracias a que hay un director poniendo su talento, no un mero realizador. Trabajar con el señor Marc Vigil (coordinador de dirección) es lo máximo a que puede aspirar un actor de televisión en este país, y te lo digo yo que llevo en la profesión un ratito.

- ¿A qué se refiere exactamente?

- Te pongo un ejemplo: mi madre no entendía por qué le gustaba más 'Hospital Central' que 'Amar en tiempos revueltos'. Ella no sabía que en la primera había contraplanos y se rodaba en 360 grados, pero lo agradecía. Y eso es trabajo del director, sobre todo ahora que el público está cada vez más educado.

- Además se aprende Historia.

- No me gusta el término 'serie pedagógica', me recuerda a 'Dora la exploradora' (risas), pero sí considero que fomenta la curiosidad. El público necesita informarse cuando ve un episodio, quizá porque enseñamos la parte más humana de la Historia. O porque no enseñamos tanto.

- Esa curiosidad de poder abrir una puerta cualquiera sin saber qué hay al otro lado...

- Uno de los grandes aciertos de la serie. A todos nos hubiera gustado rebobinar en nuestra historia personal para poder arreglar los errores del pasado. Es nuestro 'leitmotiv'.

- Y el gran dilema de sus protagonistas.

- Es inherente a lo que estamos contando. Si hablamos del tiempo, estamos todo el rato intentando vivir el presente, dándole vueltas a cómo será el futuro y viajando al pasado. Como personaje, te permite soñar mucho y, al mismo tiempo, provocar un debate. Somos material sensible, estamos hechos a partir de lo que hemos vivido, y eso nos marca.

Frente al espejo

- En España se mira el pasado con pesimismo.

- Ahondamos en eso. 'El Ministerio...' juega a ponernos delante de un espejo con la idea de que somos demasiado críticos. Es imposible que nosotros hubiéramos inventado la palabra 'chauvinismo', la inventaron los franceses y nosotros se la copiamos. Lo que creamos nosotros, en cambio, fue el esperpento de Valle-Inclán, esa deformación de la realidad con la que acabamos autocastigándonos.

- Eso no lo entiende alguien como Alonso.

- Él lo flipa porque viene de una época en la que España era la primera potencia mundial, como ahora EE UU o China. Poco a poco va viendo que no todo era de color rosa.

- Para su trabajo, ¿es agradecido que sea tan inocente?

- Mi labor es no venirme arriba, no gustarme demasiado ni estar haciendo todo el rato el payaso. Si Alonso es cómico lo es a su pesar, él no quiere serlo. Cuando se hable de esta serie en un futuro pensaré que tuve la suerte de estar ahí y haberlo defendido.