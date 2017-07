Alba Carrillo, la gran protagonista de la noche de 'Supervivientes 2017' La modelo recibió la visita de su hijo Lucas y dio las gracias a Fonsi Nieto por haber permitido que el pequeño estuviera con ella durante la final | El director del programa dijo: «Alba ya no es la ex de Feli, ahora Feli es el ex de Alba» LAS PROVINCIAS Viernes, 21 julio 2017, 11:15

'Supervivientes 2017' acabó con José Luis Losada como flamante ganador. Pero, sin duda, si hubo alguien que se llevó gran parte del protagonismo esa fue Alba Carrillo. La modelo acabó como segunda finalista y con un gran apoyo, contra pronóstico, por parte de los espectadores del 'reality'.

Nada más llegar a Telecinco, el programa le había preparado una gran sorpresa; el reencuentro con su hijo Lucas, al que tanto había echado de menos durante su estancia en Honduras.

Alba Carrillo no puede reprimir las lágrimas al enterarse de que se va a reencontrar con su hijo Lucas. / Telecinco

La modelo no pudo aguantar la emoción y rompió a llorar. El programa tenía preparada una sala para que estuviera a solas con el pequeño y cuando salió Alba acabó con una corona de papel en la cabeza, una gran bolsa en la mano y una camiseta personalizada por Lucas.

"Lo ha visto todo, me ha dicho que su favorita es mamá y después Iván y José Luis, que le hizo mucha gracias cuando el pulpo le picó a José Luis, se lo sabe todo…", le decía feliz a Jorge Javier Vázquez. Además, también tuvo unas palabras para Fonsi Nieto, su ex y padre del pequeño: "Muchas gracias a Fonsi porque sin él esto no hubiera sido posible".

Feliciano López también presente, aunque no en persona

Feliciano López también estuvo presente en la gala, aunque no en persona. Durante un momento de la entrevista, y con la modelo pletórica por haber llegado a la final, el director de 'Supervivientes' le dijo a Jorge Javier Vázquez por el pinganillo que "Alba ya no es la ex de Feliciano López, Feliciano es el ex de Alba Carrillo".

El comentario encantó a la superviviente, sin embargo, cuando el presentador le contó que su exmarido había concedido a Bertín Osborne una entrevista en 'Mi casa es la tuya', le dejó claro que le daba lo mismo: "Muy bien, no me viene nada por Feliciano, hoy es mi día. Es muy cotilla, no te dije que te veíamos en el 'Deluxe'".