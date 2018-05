Las participaciones más decepcionantes de España en Eurovisión Manel Navarro, que representó a España en 2017 con el tema 'Do It for Your Lover'. / LP Los representantes nacionales han obtenido 0 puntos en tres ocasiones CLARA ALFONSO Valencia Viernes, 11 mayo 2018, 20:29

Este sábado, 12 de mayo, tiene lugar la final de la mayor competición musical a nivel europeo: el Festival de Eurovisión 2018. Un total de 26 países disputarán el primer puesto en el escenario del Altice Arena de Lisboa.

Desde 1961, España ha participado ininterrumpidamente en todas las ediciones. En su debut, quedó en novena posición con «Estando contigo» de la mano de Conchita Bautista. Sin embargo, no todo han sido alegrías, precisamente, en lo que respecta a nuestro concurso en el festival.

Este año, España actuará durante la primera parte de la gala, un dato que puede influir significativamente en la audiencia del festival, aunque seguramente mejoren los resultados de años anteriores. Alfred y Amaia son los encargados de representar a España.

Por el momento, las apuestas sitúan a la pareja española en el puesto 14 y, las encuestas dan como favoritas a Netta (Israel) y Eleni Foureira, la diva chipriota que ha dado la sorpresa en la primera semifinal con su tema 'Fuego', de ritmo latino.

A continuación, un repaso de las actuaciones más decepcionantes por parte de España a lo largo de la historia:

Víctor Balaguer: puesto 13, 0 puntos

Cantante español popular durante los años 50 y 60, participó en la edición de Luxemburgo en 1962 con el tema 'Llámame'. Quedó en el puesto 13 de un total de 16 participantes. No obtuvo ningún punto.

Conchita Bautista: puesto 15, 0 puntos

Cantante y actriz española, es conocida por haber participado dos veces en el festival. La primera vez fue en Cannes (1961), obteniendo el puesto número 9. La segunda, en Nápoles (1965), quedando en el puesto 15 de 18 y sin obtener ningún voto con el tema 'Qué bueno, qué bueno'.

Conchita Bautista es conocida por haber participado dos veces en el festival. / LP

Remedios Amaya: último puesto, 0 puntos

Gitana y cantaora flamenca española, participó en la edición de 1983, en Múnich. Con el tema '¿Quién maneja mi barca?', no obtuvo ningún punto y, por extensión, quedó en último puesto.

Lydia Rodríguez: último puesto, un punto

La vocalista de Presuntos Implicados, participó en la edición de 1999 que tuvo lugar en Jerusalén. Con el tema 'No quiero escuchar', obtuvo el último puesto y recibió únicamente un voto.

Lydia Rodríguez obtuvo el último puesto y recibió únicamente un voto. / LP

Manel Navarro: último puesto, 5 puntos

El cantante y guitarrista español, participó en la edición de 2017 en Kiev con el tema 'Do It for Your Lover'. Quedó en último puesto y obtuvo un total de 5 puntos.

Las Ketchup: puesto 21, 18 puntos

Un grupo formado por 4 hermanas andaluzas, participaron en la edición de 2006 en Atenas, con el tema 'Un Bloody Mary'. Obtuvieron 18 puntos y quedaron en el puesto 21 de un total de 24 participantes.

Las Ketchup obtuvieron 18 puntos y quedaron en el puesto 21 de un total de 24. / LP

Soraya Arnelas: penúltimo puesto, 23 puntos

La cantante española participó en la edición de 2009 en Moscú con el tema 'La noche es para mí'. Obtuvo 23 puntos y quedó penúltima.

Soraya obtuvo 23 puntos y quedó penúltima. / LP

El Sueño de Morfeo: penúltimo puesto, 8 puntos

El grupo español de música pop-rock, encabezado por la cantante Raquel del Rosario, participó en la edición de Malmö en 2013. Presentando el tema 'Contigo hasta el final', obtuvo 8 puntos y quedó en penúltima posición.

Braulio Antonio García: puesto 16, 11 puntos

Cantante y autor español, participó en la edición de 1976 en La Haya. Presentando el tema 'Sobran las palabras' obtuvo 11 puntos y quedó en la posición 16 de un total de 18 participantes.

Patricia Kraus: puesto 19, 10 puntos

Cantante, compositora y productora española, participó en la edición de 1987 en Bruselas. Con el tema 'No estás solo', obtuvo 10 puntos y quedó en la posición 19 de un total de 22 participantes.