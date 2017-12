Un actor de Stranger Things visitará Valencia A la derecha, Gaten Matarazzo en Stranger Things. / Netflix Heroes Comic Con se celebrará en la Feria de Valencia del 23 al 25 de febrero LAS PROVINCIAS Viernes, 15 diciembre 2017, 13:01

Valencia recibirá la visita de uno de los actores que participa en Stranger Things, una de las series más seguidas hoy en día. La llegada al cap i casal de este popular personaje se debe a la celebración de Heroes Comic Con en Feria Valencia del 23 al 25 de febrero con diferentes actividad. Gaten Matarazzo, Dustin en Stranger Things, es uno de los invitados a la cita del cómic.

Gaten Matarazzo es un joven actor con apenas 15 años y que cuenta en su carrera con, además del papel de Dustin en Stranger Things, la participación en un capítulo de The Blacklist en 2015. En teatro también ha participado en dos espectáculos con gran reputación como son Priscilla, Reina del Desierto (2011) y Los Miserables (2014).

Más invitados

La presencia de Gaten Matarazzo será la más destacada del próximo Heroes Comic Con pero no la única. Junto con el popular Dustin de Stranger Things estarán Gail Simone, escritora de 'Birds os Prey', Natacha Bustos, dibujante española galardonada con el premio Girasol en 2012 por 'Tchernobyl. La Zona', y Brian Stelfreeze, ilustrador de 'Black Panther' y de 50 portadas consecutivas para 'Batman: Shadow of the Bat'.

Netflix en Valencia

Por otro lado, desde hoy, Netflix está llevando a cabo una acción en Valencia en la calle de Portal de Valldigna, 10. Se trata de una 'pop up store' gratuita con diferentes actividades para todos los públicos relacionadas con la serie y estará disponible los días 15, 16 y 17 de diciembre en horario de 11h a 21h.