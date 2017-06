‘Allí Abajo’, la serie más exitosa de Antena 3

SUBEN

-‘Allí Abajo’: La comedia de Antena 3 atraviesa momentos tensos entre sus dos protagonistas. Sin embargo, fuera de la trama, a la serie le sigue yendo de maravilla en el ‘prime time’ de los lunes y anoche volvió a liderar con el 20,6% de ‘share’ y 3.144.000 espectadores, ocho décimas por encima de lo promediado la semana anterior.

-‘Aquí la Tierra’: La previsión del tiempo sigue siendo lo más fuerte en la tarde de TVE. El formato que presenta Jacob Petrus cosechó ayer un 11,2% de cuota de pantalla y 1.157.000 espectadores.

-‘Sálvame Naranja’: El programa de las tardes de Telecinco sigue imparable y ayer reunió a 1.885.000 espectadores y el 18,9% de ‘share’, un punto más que lo promediado el lunes anterior.

BAJAN

-‘All you need is love… O no’: El programa que conduce Risto Mejide en Telecinco se deja nueve décimas de ‘share’ en una semana y baja hasta el 11,7% de cuota de pantalla con 1.279.000 espectadores.

-‘St. Vicent’: La película que emitió ayer TVE en el horario de máxima audiencia apenas interesó a 1.302.000 espectadores y el 8,8% de ‘share’, un dato flojo para la cadena pública.