‘Allí Abajo’ se despide como la serie más vista del año

SUBEN

-‘Allí Abajo’: La serie de Antena 3 despidió anoche su tercera temporada con un duelo entre Iñaki (Jon Plazaola) y Horacio (Gorka Otxoa) por recuperar el amor de Carmen (María León), que dio a luz a su primer hijo. Lo hizo ante 3.137.000 espectadores y el 21,3% de ‘share’, 1,8 puntos más que la semana pasada y que consiguen poner el broche de oro al gran éxito de la temporada de la cadena de Atresmedia.

-‘Aquí la tierra’: Jacob Petrus, el meteorólogo de TVE, sigue siendo el referente de la audiencia de las tardes para conocer los secretos del tiempo, más aún en un día en el que muchos comenzaban sus vacaciones de verano. Ayer, ‘Aquí la tierra’ marcó un 12,1% de cuota de pantalla con 1.112.000 espectadores, 1,6 puntos más que el lunes anterior.

-‘El Programa del Verano’: Joaquín Prats está guardando bien el fuerte de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco durante la ausencia de la presentadora por sus vacaciones estivales. Ayer promedió un 18,6% de ‘share’ con 511.000 espectadores, 3,1 puntos por delante de ‘Espejo Público’ (Antena 3), su principal rival.

BAJAN

-‘La Pelu’: La nueva peluquería de TVE abrió sus puertas anoche de forma discreta. Esta comedia, que recuerda en su estilo a ‘Camera Café’ (Telecinco), reunió ayer en su estreno a 1.263.000 espectadores y el 8,5% de ‘share’.

-‘All you need is love… O no’: El programa que conduce Risto Mejide en Telecinco sigue sin conectar con las millonarias audiencias a las que está acostumbrada la cadena de Mediaset en su ‘prime times’. Anoche perdió tres décimas en comparación con su emisión anterior y promedió un 11,8% de cuota de pantalla con 1.292.000 espectadores.