'Allí Abajo' no cede ante sus rivales

SUBEN

-‘Allí Abajo’: El liderato de la noche del lunes volvió a ser una semana más para ‘Allí Abajo’. La comedia de Antena 3 reunió a 3.101.000 espectadores y el 19,8% de ‘share’, 7,2 puntos por delante de su principal rival, ‘All you need is love… O no’ en Telecinco.

-‘Informativos Telecinco: 21.00 h.’: El informativo que conduce Pedro Piqueras en Telecinco volvió a ser el más visto del día ayer. Lo hizo gracias a 2.397.000 espectadores y el 19,4% de cuota de pantalla.

-‘The Company Men’: El cine de TVE logra mejorar sus datos de la semana pasada y ayer se situó en el 9,5% de ‘share’ con 1.442.000 espectadores, 1,4 puntos más que lo promediado siete días antes con la película ‘Detrás de las paredes’.

BAJAN

-‘All you need is love… O no’: El intento de Telecinco por reformar el formato que conduce Risto Mejide, con visita del cantante David Bustamante incluida, no dio los frutos que la cadena pretendía. ‘All you need is love… O no’ se plantó en un 12,6% de ‘share’ y 1.435.000 espectadores.

-‘Las mañanas de Cuatro’: Pese a sus buenos datos de audiencia, ‘Las mañanas de Cuatro’ vuelve a perder su particular duelo con ‘Al rojo vivo’ (La Sexta), su principal rival en la franja matinal. Ayer, el formato que conduce Javier Ruiz cosechó un 11,4% de cuota de pantalla y 746.000 espectadores frente al 13% de su competidor.