Laila, la única valenciana en 'MasterChef 5', expulsada

Laila, la valenciana pero afincada en Palma de Mallorca de 'Masterchef 5', ha sido la nueva expulsada del 'talent' culinario de TVE. La concursante, una de las favoritas para ganar el concurso, se fue a casa tras olvidarse del ingrediente principal de la prueba; la calabaza.

"Me he enfrentado a mis fantasmas y me han podido", dijo la participante, con lágrimas en los ojos, después de asegurar que era una pena haber sido expulsada por un motivo como ese. Sin embargo, el jurado lo tiene claro: "Después de 5 años de jurado, las reglas son las reglas. Se te ha olvidado el ingrediente principal y no puedo valorarte más", le dijo Jordi Cruz.

Eva González quiso reconfortar a Laila ante su salida reconociendo que "eras una de las favoritas y que te vayas porque se te ha olvidado un producto...ya eres una ganadora y con eso quiero que te quedes".