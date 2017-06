Las revelaciones de Blas Cantó

Blas Cantó acudió al plató de 'Sálvame' para presentar 'In your bed', su nuevo single, tema que habla de un hombre que se encuentra su novia en la cama de un amigo.

Tras la actuación, Lydia Lozano le preguntó al cantante: "¿Esta canción es de una ex que echas de menos?". "Un ex", respondió él rápidamente. La colaboradora, que parece que no se dio cuenta de la corrección de Cantó volvió a la carga. "¿Esa ex existió?", preguntó de nuevo Lydia. "De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío, ni de ninguna ex mía", afirmó Cantó.