María Teresa Campos regaña a Jorge Javier Vázquez en directo

María Teresa Campos está enfadada con Jorge Javier Vázquez por el trato que el presentador tuvo con Bigote durante la pasada gala de 'Supervivientes'. Y todo, por las palabras que le dijo al humorista con motivo de la huelga de hambre que emprendió por un malentendido. "Sería positivo para ti dejar de ver al programa como enemigo. El programa jamás ha pretendido engañar ni jugar con los sentimientos de ningún náufrago hambriento", le recordó en aquel momento Jorge Javier calificando su actitud de "espectáculo bochornoso".

Pues bien. El conductor de 'Sálvame' llamó ayer en directo a la periodista. "¿Qué quieres?", le dijo Campos al responderle a la llamada. "A ver, eso no sé si es buena señal o mala señal", respondió él entre las risas de los colaboradores del programa. "Yo ayer le pregunté a tu hija Carmen (Borrego) si se te podría llamar, si se te había pasado ya el enfado de lo del jueves con Edmundo", dijo Vázquez. "No, no se me ha pasado", le respondió.

"Si no te llamo, continuó él, no te pienses que no me sigo preocupando por cómo estás sino porque no quiero que me caiga la del pulpo, ¿cuándo puedo llamarte?"; "cuando tu conducta vaya mejorando poco a poco, si progresas adecuadamente te atenderé", le respondía ella riendo.