Angustia en 'La Isla' tras el desmayo de Chus, uno de sus concursantes

Chus no pudo más. Su cuerpo dijo basta y tuvo que abandonar 'La Isla' debido a su mal estado de salud.

La falta de agua dulce, el hambre y el calor pasaron factura al concursante, que se desmayó provocando la angustia entre el resto de sus compañeros. "Veo borroso, me cuesta respirar, me aprieta el pecho", alcanzó a decir con la voz entrecortada.

Según ha explicado el narrador del programa, Pedro García Aguado, y tras ser atendido por el equipo médico, el desmayo que sufrió el concursante pudo haber sido causado por la deshidratación, aunque es un síntoma que no aparece en los primeros días, sino a las semanas.

"Está un poquito hipotenso", informó el examinador. "Lo primero es su salud y su salud no está bien. Está totalmente apático y letárgico. No me puede seguir ni con la mirada", dictaminó el médico.