Marco Ferri abandona enfadado el plató de 'Sálvame'

Marco Ferri, exconcursante de 'Gran Hermano VIP', abandonó ayer enfadado el plató de 'Sálvame' después de que Paz Padilla le gastara una broma que, al parecer, no le hizo ninguna gracia.

El italiano acudió al programa de Telecinco para contar que oficialmente ha roto su relación con Aylén Milla, concursante también de la última edición del 'reality' con famosos, y la presentadora no pudo reprimir la pasión que siente hacia el joven abalanzándose sobre él y rasgándole los pantalones.

Paz Padilla estira de los pantalones de Marco Ferri. / TELECINCO.ES

No contenta con haberle dejado casi desnudo, Padilla hizo lo mismo con su camiseta "intentando" ponerle el micrófono, algo que colmó la paciencia de Marco, que optó por abandonar el plató visiblemente molesto.

"Hay bromas y bromas. Yo soy el primero en hacer bromas, pero hoy te has pasado", le reprochó Ferri alegando que en las próximas horas tenía que viajar y que le había destrozado la ropa. "Me he vuelto loca, lo siento. Pero es que tienes un cuerpo que vuelve loca a cualquiera", se excusaba la presentadora. "Si hubiese sido al revés y se lo hiciera yo a una mujer, a ver qué pasaría...", sentenció el italiano.