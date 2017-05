El cariñoso mensaje de M.ª Teresa Campos a Edmundo Arrocet en 'Supervivientes'

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

Edmundo Arrocet recibió anoche una gran sorpresa desde España: un cariñoso mensaje de su pareja, María Teresa Campos. Y le llegó de boca de Carmen Borrego, hija de la periodista, que pudo conectar en directo con el humorista desde el plató de 'Supervivientes'.

"Morita te manda besos", le dijo Carmen arrancando los aplausos del público y los colaboradores. "Muy bien y yo también, y bien grandes", le respondió él, feliz y con los ojos llenos de emoción tras escuchar el mensaje. Además, en su despedida Carmen le dio un mensaje muy directo: "Queremos ver al Bigote que vimos hace unos días".

También tuvo tiempo de hablar de su huelga de hambre tras ganar una prueba de recompensa. La hija de la presentadora le reprochó su actitud y desconfianza hacia la organización: "Yo creo que en eso te has equivocado un poco", le dijo. "Sí, me he equivocado, pero eso ya pasó, no creo que sea para tanto, porque el que no comí fui yo", le contestó.