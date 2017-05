'Supervivientes' | Bigote Arrocet se enfada con Lara Álvarez y se declara en huelga de hambre

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

Los ánimos en 'Supervivientes' están muy caldeados. Parece que el hambre y las condiciones extremas están llevando al límite a algunos concursantes, y las discusiones y los enfados se suceden casi todos los días. El último de ellos, el de Bigote Arrocet.

El cómico ha hecho gala de su mal humor y ha estallado contra la presentadora Lara Álvarez ya que, a su parecer, le había mentido en una de las pruebas.

"Bigote está enfadadísimo conmigo y con la organización", aseguraba Lara Álvarez en su conexión en directo con 'Supervivientes: en Tierra de Nadie'. "Él ganó el juego de recompensa y asegura que el domingo yo dije una serie de cosas. Él malinterpretó estas palabras, o, mejor dicho, las inventó, y no sabéis cómo ha reaccionado…"

Todo comenzó después de que el chileno venciera en una de las pruebas de recompensa, cuyo premio sería un completo desayuno compuesto por zumo de naranja, café y tostadas durante tres días.

Sin embargo, Bigote ha decidido rechazarlo y se ha declarado en huelga de hambre "para que dejen de engañarme" ya que, según él, la periodista aseguró que su primera comida del día contaría con huevos fritos y bacon. "Eso no fue lo pactado. Si el desayuno viene así mañana no me lo como, y punto, para que cumplan lo que dijeron".