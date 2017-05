Cristina Rodríguez abandona por un tiempo 'Cámbiame'

Cristina Rodríguez se ha despedido temporalmente de sus compañeros y de la audiencia de 'Cámbiame'. La estilista estará un mes ausente debido a que se centrará en la grabación de 'Me lo dices o me lo cantas', el nuevo programa musical de Mediaset en el que ejercerá de jurado y capitana de uno de los equipos juntos a Santi Millán, Yolanda Ramos y Jorge Cadaval y que próximamente se estrenará en Telecinco.

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez ha tenido unas bonitas palabras para todo el equipo del programa:

Solo un mes!!!! Espero estar muy pronto de vuelta!!!Os amo

"Voy a estar un mes sin venir a 'Cámbiame' porque me voy a hacer 'Me lo dices o me lo cantas' y no me da tiempo a todo. ¿Me podéis echar de menos un poco?", pregunta al público en el vídeo y entre aplausos y muestras de cariño.