La resurrección del western

El repaso seriéfilo se traslada a la década de 1870 y a la localidad de Dakota del Sur. Allí se desarrolló una de las producciones más espectaculares rodadas nunca para televisión, que no gozó del éxito de otras como 'Los Soprano' porque posiblemente se estrenó en un momento en que el consumo de este tipo de apuestas era bastante menor al de hoy en día. Sólo hay que comparar la recepción que tuvo hace unos meses 'Westworld' (que aunque no era un western al uso sí tomaba elementos de él) y la que en su día logró el otro título de HBO.

'Deadwood' se ubicaba en una localidad con este nombre y tomaba como base personajes históricos, como Seth Bullock, Al Swearengen, Wyatt Earp, EB Farnum, Charlie Utter o George Hearst. Una de las características de esta propuesta es que mezclaba realidad y ficción tanto en los protagonistas como en las tramas ideadas. El telón de fondo era la época de la fiebre del oro y la aparición de una ciudad en la que se vive una continua lucha por el poder.

La serie fue recibida con entusiasmo por la crítica e incluso ganó ocho premios Emmy (de 28 nominaciones) y un Globo de Oro. «Frente a la versión esterilizada del western tradicional, Milch no dudó en construir un retrato siniestro y sucio en el que se muestran gráficamente las autopsias realizadas por un médico alcoholizado, todo tipo de actos sexuales y hasta unos cerdos devorando los cadáveres que cada día produce la ciudad», explica la especialista en series y doctora en Comunicación Audiovisual Concepción Cascajosa en su libro 'Prime Time', imprescindible para todos aquellos amantes del formato televisivo. La experta señala en las páginas que le dedica a esta producción el elevado nivel del discurso de la serie, el lenguaje anacrónico deliberadamente usado y la masiva utilización de palabras malsonantes. Y es que 'Deadwood' posee el récord de más tacos pronunciados por minuto en un programa de televisión.

«Milch apostó por un lenguaje fragmentado e inconexo extremadamente elaborado que se ajusta a la formación y carácter de cada personaje. En HBO hubo dudas al principio sobre si de esta forma Milch no estaba haciendo demasiado opaco el relato (puesto que al menos dos visionados son necesarios para entender el argumento y apreciar el barroquismo verbal), pero éste justificó la utilización de este lenguaje, que a menudo llega al ratio de una blasfemia por cada tres palabras, con un ensayo que incluía cuatro páginas de bibliografía en donde mostraba cómo diversas investigaciones históricas acreditaban que era así como se hablaba en el antiguo Oeste», añade Cascajosa.

Creador de éxitos

El Milch al que se refiere de forma reiterada es David Milch, uno de los cerebros más relevantes del audiovisual catódico, guionista de títulos tan famosos como 'Canción triste de Hill Street' o 'La ley de Los Ángeles', y creador de otros como 'Policías de Nueva York'. Después ha estado detrás de producciones de desigual éxito, como 'John from Cincinnati' o 'Luck'. Y últimamente su nombre ha acaparado titulares por motivos laborales (parece ser que quiere resucitar 'True Detective') y por otras razones (dicen que su adicción al juego le ha hecho perder gran parte de la inmensa fortuna que consiguió gracias a éxitos pretéritos).

'Deadwood' ha sido hasta el momento su gran obra y sin embargo no suele estar considerada como tal. Presentaba una factura técnica sobresaliente, tenía una puesta en escena valiente y revitalizó un género en desuso como era el western. En este sentido ahondó en temas recurrentes en cintas de este tipo: la conquista del nuevo territorio, las penosas condiciones de vida de los colonos o el escaso valor de la ley en un lugar en mitad de la nada. Habíamos visto esas situaciones, pero 'Deadwood' las trajo al siglo XXI y les dio una nueva pátina.

¿Qué falló? Posiblemente el problema estuvo en que HBO estaba acostumbrada a los éxitos (los iba encadenando) y no valoró suficiente lo que tenía entre manos, pese a que la audiencia respondía y los críticos babeaban directamente con ella. Y además era muy cara. Y la cadena tenía que cuadrar cuentas, por lo que tras la tercera temporada (en la que descendió el número de espectadores) decidió que no la renovaba, por lo que la serie no tuvo un final digno. El creador y la emisora anunciaron en ese momento que 'Deadwood' iba a concluir en forma de dos películas de dos horas de duración cada una, en vez de la esperada cuarta temporada. Pero nunca se llevaron a a cabo. Así, en agosto de 2006 (había comenzado en marzo de 2004), se despidió de los espectadores tras 36 capítulos. Atrás quedan interpretaciones memorables como las de Ian McShane o Molly Parker.