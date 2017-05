Los supervivientes de La Sexta

En Gibraleón, un archipiélago situado al sur de Panamá y a más de 8.000 kilómetros de España, catorce hombres deberán sobrevivir sin herramientas, comida o agua durante un mes. No se trata de un simple concurso porque en este caso no hay ganador, el premio es la supervivencia. Tampoco cámaras, ya que el programa lo han grabado los propios participantes. Esos son los ingredientes principales de 'La Isla', la última aventura de La Sexta y del ex 'Hermano Mayor' Pedro García Aguado, que ejerce de narrador del formato y testigo de excepción de los acontecimientos, pero sin intervenir en su resultado. El 'reality', exportado del Reino Unido, se estrena hoy, a partir de las 22.30 horas.

Y ante las inevitables comparaciones con 'Supervivientes', el programa de Telecinco en el que un grupo de famosos conviven también en una isla caribeña, los responsables de la cadena de Atresmedia zanjaron ayer la cuestión, durante la presentación a los medios. «'La Isla' no cae en la superficialidad, ni en el concurso, ni en la explotación extrema de los sentimientos. Se homenajean las virtudes de los concursantes que participan; ellos demuestran cómo superar una situación extrema en equipo», explicó Mario López, director de Antena de La Sexta.

Unas virtudes que deberán ponerse a prueba en un archipiélago que tiene un kilómetro cuadrado de extensión. Un pequeño y traicionero paraíso con abundante pesca, pero con la presencia del pez piedra, uno de los más venenosos del mundo. Su primer objetivo será encontrar una fuente de agua potable entre temperaturas medias de 40 grados y no deberán olvidar nunca la 'regla de tres' de la supervivencia: tres minutos sin aire, tres días sin agua y tres semanas sin comer equivalen a una muerte segura.

El grupo de valientes que ha conseguido reclutar La Sexta para esta expedición está formado por varones -en futuras temporadas, si las hubiera, podrían participar solo mujeres- de entre 19 y 72 años, entre los que se encuentran fisioterapeutas, educadores sociales, médicos -indispensables para garantizar la salud de los concursantes- y cuatro operadores de cámara profesionales, encargados del rodaje diario, pero que deberán participar en igualdad de condiciones que sus compañeros.

«Gente urbanita»

«Hay gente muy urbanita en la selección: un turismólogo al que su madre aún le hacía la cama o un abogado y un experto en videojuegos que había vivido todas las aventuras posibles pero no en la vida real, entre otros», adelantaba Ana Rivas, directora de casting de Shine Iberia, la productora responsable del formato.

Fuentes de la cadena aseguran que, durante el mes de convivencia, no se ha puesto a nadie en peligro, si bien admiten que «ha habido situaciones de evacuación». Pedro G. Aguado se lo toma con deportividad: «Me ha recordado a cuando yo compartía mi vida con otros trece compañeros de waterpolo, me ha ayudado a recuperar ese deportista de élite. Pero hay que dejar claro que esto no es un espectáculo, aunque sí espectacular».

La directiva ha dejado la puerta abierta a hacer una edición con famosos, ya que hay países que sí tienen versión 'celebrity', «pero nos queda algo lejos». «Si hay 'celebritys' yo también quiero ser quien la narre», comentó Aguado, quién optó por no revelar más detalles acerca de lo que tuvo lugar durante los treinta días que convivieron en 'La Isla'.