Natalia Ferviú rompe a llorar en 'Cámbiame'

Natalia Ferviú ha roto a llorar en 'Cámbiame'. La estilista no ha podido contener las lágrimas cuando Carlota Corredera, presentadora del programa de Telecinco, le ha preguntado por sus "carencias e inseguridades".

Ferviú le ha contado que, aunque estas cosas le cuestan, su historia "no es un drama mayor al que ha vivido mucha gente". "Yo tengo unos padres a los que amo", decía entre lágrimas, "mi madre trabajaba muchísimo, no pasaba muchas horas en casa, así que me crió mi padre".

La estilista ha comentado que su padre tenía mucha vitalidad "hasta que enfermó". "Es duro ver a una persona que está bien, que es alegre... y, de repente, se pega épocas que no quiere salir de la cama", ha relatado muy afectada.