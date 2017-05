'Supervivientes' | Lucía Pariente pide perdón y reconoce haber «fracasado» como concursante

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

Lucía Pariente acudió ayer al plató de 'Supervivientes' para enfrentarse a su primera entrevista con Jorge Javier Vázquez después de abandonar el reality. La madre de Alba Carrillo se mostró derrumbada en muchos momentos, hasta el punto de llegar a confesar, entre otras, que había "fracasado" como concursante y que su paso por Honduras había sido una auténtica derrota.

Además, Pariente llegó a afirmar que la relación con su hija podría clasificarse como "tóxica" por la necesidad de Alba de contar con su madre en muchas ocasiones. La exnáufraga también aseguró que su vínculo sanguíneo les ha podido perjudicar en el concurso ya que "cosa que yo he dicho, se le ha vuelto en contra a ella (en referencia a Alba). Me han utilizado a mí para vapulearle".

Por último, Pariente pidió perdón a Laura Matamoros por las feas palabras que tuvo con ella durante el concurso. "En nombre de mi hija acepto ese perdón y lo agradezco. Pero en mi nombre te diré que no tienes ni idea de cuál ha sido la vida de mi hija y a mí me gusta más la vida que ha tenido mi hija, que la vida que ha tenido la tuya. Yo a mi hija siempre le ha dado la libertad para que hiciera de su capa un sayo”, le contestó Kiko Matamoros, su padre, desde el plató. "No pienso que sea ni perra, ni guarra, pero sí que tiene una defensa de cuatro horas", concluyó Pariente.