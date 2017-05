Risto Mejide y su desagradable comentario en 'All you need is love'

'All you need is love' se estrenó la noche del lunes en Telecinco con un aluvión de críticas a su presentador, Risto Mejide. Las redes sociales se volvieron en contra del publicista después de que llamara "calientapollas" a una de las participantes.

Todo ocurrió después de escuchar la historia de Luis, un joven que pretendía declararse ante su compañera de piso, un amor no correspondido ya que la chica, de nombre Carolina, no tenía los mismos sentimientos hacia él -a pesar de que el chico pudo sentir indicios que tenía alguna oportunidad con su compañera de estudios-.

"Cuando vemos películas nos cogemos de la mano", contó Carolina a Irene Junqueras en la sección de la caravana del amor. Ante este comentario, el publicista dijo que esto no se hace cuando no se quiere nada con una persona. "Lo que estoy pensando no lo puedo decir… Pero esto en mi pueblo tiene un nombre. Qué coño, lo voy a decir. Esto es ser una calientapollas", exclamó.

Ante las duras críticas, Mejide, desde su cuenta de Twitter, se defendió más tarde asegurando que "la semana que viene traeremos a un calientabragas, para que no se diga".