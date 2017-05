'Supervivientes' | Alba Carrillo decide continuar en el 'reality' y Eliad Cohen abandona por salud

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

'Supervivientes' tuvo el domingo a dos protagonistas: Eliad Cohen y Alba Carrillo. En primer lugar, el productor, actor y modelo israelí tuvo que abandonar el programa por prescripción médica debido a unos problemas de salud. Durante 'Conexión Honduras', Sandra Barneda le dio la fatídica noticia.

La presentadora le transmitió que tenía que abandonar su paso por el concurso tras su lesión en el bíceps. "Son cosas que no puedo cambiar, así que no pasa nada. Me voy a ver el programa desde mi casa", dijo el concursante mientras se despedía de sus compañeros.

Por otro lado, Alba Carrillo, después de meditar durante tres días, decidió continuar en 'Supervivientes'. "No me da la gana de rendirme de esta manera, sobre todo por la cantidad de gente que ha confiado en mí y por las palabras tan bonitas que me dijo el otro día mi prima", dijo a Sandra la modelo y exmujer del tenista Feliciano López.

Ha sido Kiko, novio de Gloria Camila, el primero en cargar contra el 'reality' de aventuras al considerar que ha tenido un trato de favor al permitirle deliberar durante 3 días y en un hotel su decisión. El exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha reprochado a la organización que haya permitido a Carrillo volver al 'reality' bajo las mismas condiciones que el resto de sus compañeros después de que el grupo pasara una de las noches más duras de esta edición del concurso.