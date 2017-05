Polémica en 'MasterChef' por el comentario machista de un concursante

'MasterChef' emitió el domingo una nueva gala en la que el protagonista no fue el expulsado, Adrián, sino José Luis, el agente inmobiliario. Su 'carne con patatas' fue una de las recetas más simples de la noche y así se lo hizo saber el jurado del programa, que consideró que el concursante vivía sus "momentos más bajos".

"¿Qué te ocurre, estás apático?", le preguntaba Pepe Rodríguez. "Sinceramente, no estoy pasando mis mejores días. Será que me va a bajar la regla, no sé", le contestó el madrileño. Pronto llovieron las críticas y el rechazo por el comentario "totalmente desafortunado", como dijeron algunos de sus compañeros.

Samantha Vallejo-Nágera no pudo reprimirse ante lo que acababa de escuchar y le dijo: "Esto es una vergüenza. Una vergüenza tu plato y una vergüenza lo que acabas de decir sobre las mujeres". “Las mujeres trabajamos exactamente igual todos los días y nos dejamos la piel. Has dicho una cosa como para hacerte el gracioso pero aquí no se viene a ser gracioso, se viene a cocinar. Hay 20.000 personas que se han quedado fuera, tú has entrado, has demostrado en el casting que tenías mucha pasión y no sé qué te pasa pero estás apagado. O te pones a cocinar o te vas a casa, sea el día que sea del mes”, continuó.

Ante el aluvión de críticas, José Luis no tuvo más remedio que disculparse a través de las redes sociales.