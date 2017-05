La concursante valenciana de Top Chef invita a que los comensales le envíen opiniones y propuestas por WhatsApp

La chef valenciana Rakel Cernicharo --concursante del programa de televisión 'Top Chef'-- ha habilitado un número de teléfono para que sus comensales puedan comunicarse con ella a través del WhatsApp. De esta forma, pretende recibir opiniones, críticas y comentarios sobre sus propuestas culinarias.

"No se me ocurre una forma mejor de saber si mis platos gustan a los clientes o si los puedo mejorar de alguna manera sobre todo ahora que estoy inmersa en la confección de la carta del nuevo Karak", señala Cernicharo en un comunicado.

Con esta iniciativa, la chef valenciana, "apuesta por la cercanía, la conectividad y el feedback directo con sus comensales". "Me gusta saber si la gente come bien y está a gusto en mi restaurante. Además, así también me podrían pasar fotos que hagan de los platos y dejar incluso mensajes de voz", afirma.

Debido a los horarios del sector de la restauración, la chef comenta que es muy posible que no pueda atender de forma inmediata los mensajes que reciba. "No puedo utilizar el teléfono durante el servicio, así que mi idea es responder a la gente cuando tenga momentos libres. ¡Que no se asusten si respondo a alguien a las 2 de la mañana!", puntualiza Cernicharo.