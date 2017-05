'Supervivientes' | Carmen Borrego: «M.ª Teresa no reconoce a Edmundo»

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

Camen Borrego fue sincera: "M.ª Teresa no reconoce a Edmundo (...), lo está pasando mal y no le gusta lo que está haciendo allí". Así contestaba la hija de la periodista el domingo, en 'El debate de Supervivientes', a Nagore Robles cuando ésta le preguntó por qué su madre no defendía a su pareja o bien en un plató de televisión o haciendo una llamada de teléfono.

"Me da la sensación de que Bigote se arrepiente de haber ido a la isla. En momentos tiene actitud soberbia, como que está por encima de sus compañeros. Creo. Hay algo que me llama la atención. No entiendo como tu madre no toma parte en esto, que se quiera mantener al margen cuando en otras ocasiones no lo ha hecho", le dijo Nagore a Carmen.

"Ella ha dicho muy claro que no es la que va al programa. Él de antemano ha dicho que iba a ir (en referencia a 'Supervivientes') sabiendo que no le gustaba a mi madre, por eso no me parece justo que ahora ella tenga que defenderlo. Ahora ella no se va a mojar en el concurso", le contestó.

"Las circunstancias por las que estamos pasando no son las mejores. El otro día vine con un mensaje de María Teresa que decía que apoyaba a Edmundo, que quería que viviese la experiencia. Mi madre no está para venir al plató a defenderlo. Ella no va a llamar a un sitio donde todo el mundo está en contra de Bigote", señaló no sin antes puntualizar que "cuando ves que alguien está haciendo un buen concurso es muy fácil apoyarlo, pero Edmundo nos lo está poniendo ahora mismo muy difícil".