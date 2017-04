«Revelar quién mató a Laura Palmer fue un error»

El 8 de abril de 1990, la televisión cambió para siempre con el estreno de 'Twin Peaks'. Un extraño asesinato y el misterio que rodeaba al personaje hipnotizaron a una audiencia que, desde el primer momento, la convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Es muy raro que los artistas tengan la oportunidad de volver a visitar sus obras maestras. Sin embargo, el cineasta David Lynch (Montana, Estados Unidos, 1946) regresa 27 años después con la tercera temporada de la serie (en Movistar Series, la madrugada del 21 al 22 de mayo, simultáneamente a su estreno en Estados Unidos en la cadena Showtime). El éxito de 'Twin Peaks' se puede simplificar en una pregunta: ¿Quién mató a Laura Palmer? Un misterio que transformó las fórmulas de la televisión y el estilo narrativo de los guionistas. Esa frase cambió la forma de ver la tele y de enganchar al espectador. Con el inescrutable David Lynch nos sentamos en el hotel Four Seasons de Los Ángeles para hablar del regreso de la icónica serie.

¿Cuándo decidieron Mark Frost y usted regresar al universo de 'Twin Peaks'?

Al principio, hace muchos años, Mark y yo descubrimos una pequeña ciudad llamada Twin Peaks, la gente que nos visitó descubrió un misterio y dentro del misterio otros misterios. Un mundo llevaba a otro mundo y así sucesivamente. La historia continúa ahora en la televisión. Me encanta el mundo de Twin Peaks y sus personajes, Mark fue quien me contactó hace cinco años y me preguntó si me gustaría regresar. Por eso hemos vuelto, nos gusta Twin Peaks.

Usted no ha dirigido en muchos años, ¿ha cambiado su estilo visual o estilístico?

Para mí todos los proyectos son iguales. Los concibo como películas, una serie es una película dividida en partes. Es la experiencia lo que me anima a rodar, contar con un gran equipo, concebir un mundo mágico que supere las expectativas que se han creado a nuestro alrededor.

Ha sido descrita su visión no adulterada como pura heroína... ¿Le asusta que la cadena que va a emitir la serie le compare con una droga?

He oído que la heroína es una droga muy popular estos días (se ríe). Siempre es una combinación, el éxito necesita colaboración. Mark y yo hemos contado con un elenco fabuloso, con un equipo de producción sensacional. No podría hacerlo yo solo. A mí me encantó el primer episodio de 'Twin Peaks', es mi favorito. Ese capítulo encapsula el tono de la serie, fue el que lo empezó todo. Siento un profundo amor por ese episodio.

Un hombre «lleno de dudas»

'Twin Peaks' se convirtió en un fenómeno internacional y usted, durante mucho tiempo, no quiso volver a visitar su universo...

Soy un hombre lleno de dudas y, finalmente, decidí regresar.

Hace dos años dejó el proyecto para luego volver. ¿Qué ocurrió?

Prefiero no hablar sobre eso.

La pregunta '¿Quién mató a Laura Palmer?' se convirtió en eslogan de los noventa. ¿Hay alguna regla para enganchar al público?

Hoy en día todo el mundo quiere la fórmula del éxito, pero la única regla es que no hay reglas. Hay situaciones, elementos que tradicionalmente funcionan, ideas que son regalos. Uno tiene que ser fiel a las ideas y no a las fórmulas. La narración de la historia es lo importante, que el director se encuentre a gusto con el universo que retrata.

Usted rompió los esquemas de las series de televisión... - No, no, no. Lo que yo hice fue un gran piloto, un primer episodio que es una película y del que surgió el universo 'Twin Peaks'. En ese primer capítulo está el tono, la atmósfera, están los personajes, la música de Angelo Badalamenti. Yo no sabía de televisión, sé contar una historia.

Hay muchas caras nuevas, pero faltan actores conocidos como la aclamada Laura Flynn Boyle...

Fue maravilloso ver cómo todos los actores regresaron con tantas ganas, fue como recuperar a una familia. Los que no están no regresaron en parte porque no quisieron y en parte porque así lo decidí yo.

¿Qué fue lo que acabó con 'Twin Peaks'?

A la serie la mató revelar al asesino de Laura Palmer; no deberíamos haberlo hecho y lo hicimos. Era una pregunta que yo hubiera deseado no contestar, dejar el misterio tal cual. Acabamos matando a la gallina de los huevos de oro.

Mark Frost publicó el pasado año el libro 'The Secrets of Twin Peaks'. ¿En sus páginas se revelan muchos detalles?

No, no. Ese es el libro de Mark y yo no lo he leído, ni quiero. Estoy seguro de que no es tan bueno. Él tiene sus propias ideas y yo las mías.

SERIE DE CULTO

'Twin Peaks' se emitió por primera vez en Estados Unidos el 8 de abril de 1990 y a España llegó el 15 de noviembre de ese mismo año a Telecinco, que acababa de arrancar. El episodio piloto logró una audiencia de 3,3 millones de espectadores. El enigma que se escondía tras la célebre frase '¿Quién mató a Laura Palmer?' encandiló a una audiencia que fue fiel hasta el último capítulo, el 1 de octubre de 1991. La serie tuvo dos temporadas y sus fans pudieron ver una reposición a lo largo de 1993.