La valenciana Rakel Cernicharo enfada a Paco Roncero en 'Top Chef 4'

Rakel Cernicharo, chef del restaurante valenciano Karak, vivió el miércoles una tensa noche. Concretamente, con Paco Roncero, uno de los miembros del jurado de 'Top Chef 4'.

Todo ocurrió durante la primera prueba de fuego, en la que a la valenciana no le dio tiempo a preparar su elaboración y por ello decidió entregar al jurado el plato vacío. "Me ha pillado el tiempo", justificó la concursante.

Al parecer, la respuesta no sentó nada bien a Paco Roncero, que indignado contestó: "Rakel, un concursante de 'Top Chef' no se puede permitir en ningún momento dejar el plato vacío". "Sinceramente no pensaba que mis compañeros iban a ser tan rápidos y que pudieran terminar el plato en 25 minutos, me confié", le contestó. "Es la última vez, esto no lo vamos a permitir", le advirtió enfadado Paco Roncero.

Primer expulsado

La noche también dejó al primer expulsado de la cuarta edición del talent de cocina. Se trata de Eva de Gil, la jefa de cocina del Restaurante Cotton House Hotel en Barcelona y la benjamina del grupo.