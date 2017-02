Bertín Osborne corta por primera vez una entrevista de 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne se desplazó el miércoles hasta Sevilla para visitar a Joaquín Sánchez en su casa, junto a su madre Ana y su mujer Susana. Pero lo que no sabía el presentador de 'Mi casa es la tuya' es que se iba a enfrentar, posiblemente, a su entrevista más complicada. Y no por el invitado, con el que la diversión estaba asegurada, sino por el estado de salud del cantante.

Y es que Bertín, que arrastraba un "gripazo" desde el pasado fin de semana, empezó a sentirse mal y tuvo, por primera vez en la historia del programa, que parar la grabación. "Perdóname, me encuentro fatal", dijo Bertín con la cara completamente roja debido al resfriado y después de cortar a Susana, la mujer del futbolista, que estaba contando cómo Joaquín se escaqueaba siempre que podía de llevar a los niños al colegio por la mañana. "Pues corta, tío", le contestó el deportista. "Me encuentro fatal, pero fatal de que si no me caigo redondo... No puedo más", dijo el cantante al resto del equipo.

Tanto el futbolista, como su madre y su mujer se preocuparon por la salud del presentador, al que le ofrecieron desde que se tumbara en la cama a descansar a alguna medicación.

El jugador del Betis agradeció el esfuerzo de Bertín ya que "ha aguantado el tirón como un profesional".