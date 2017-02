Pablo Rivero vuelve a 'Cuéntame cómo pasó'

Pablo Rivero regresa este jueves a 'Cuéntame cómo pasó' (La 1, a las 22.40 horas). El actor, que interprera a Toni, volverá a la serie después de estar un tiempo alejado.

La ficción recibe esta semana al hijo mayor de Antonio y Mercedes, que viaja a Madrid para una entrevista de trabajo en Televisión Española. Pero Toni no vuelve solo. Lo hará acompañado de su nueva novia, Deborah, una joven judía interpretada por Paloma Bloyd, y su familia, deseosa de conocer a los Alcántara. El choque cultural entre ambas familias será el núcleo de esta entrega.

'Nunca digas nunca', nuevo capítulo

Junio de 1985. Toni trabaja de enviado especial en el Líbano, pero recibe una oferta para incorporarse a los informativos de TVE, así que se presenta de improviso en España y lo hace con su nueva novia judía, Deborah.

Si la nueva pareja de Toni sorprende a todos, más aún cuando los Alcántara se enteran de que la familia de Deborah viene a España para conocerlos. Antonio no quiere cometer errores con ellos, así que decide empaparse de la cultura judía al máximo. Mercedes, que es la encargada de la cena, intenta que todo esté a gusto de todos.

Mientras, Carlos está pasando una etapa difícil desde su ruptura con Julia y su vuelta a España y no quiere ir a la cena. Su hermana Inés intenta apoyarle, pero el joven no es capaz de ver más allá. Y Herminia, por su parte, está feliz con su regreso a casa, aunque no parece estar tanto con que su nieto Toni tenga ahora una novia judía.