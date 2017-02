Un colaborador de 'Cuarto Milenio': «Si un extraterrestre te viola no existe legislación que lo castigue»

'Cuarto Milenio' contó el pasado domingo con la presencia de Jaime Garrido, arquitecto, experto en conspiraciones y colaborador habitual del programa, para tratar el tema de las abducciones a partir del caso de un policía argentino que supuestamente, según el relato de Garrido, fue "capturado por seres no humanos".

El colaborador sostuvo que existen millones de alienígenas que "están entrando a mansalva en los cuerpos de los humanos" y cuya misión no es otra que tomar forma humana para perfeccionar su especie.

Pero esto no fue todo, Garrido también aseguró en el programa de Iker Jiménez que esos extraterrestres violan a algunos humanos: "Si un hombre viola a una mujer, el hombre es castigado con todo el peso de la ley. ¿Qué ocurre si el violador es un extraterrestre?", dijo al respecto para culpar a los gobiernos de esta situación, agregando que no hacen nada al respecto "porque serían el hazmerreír. Es más fácil crear esta gran mentira de no aceptación", añadió.