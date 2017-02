«Los famosos lo pasan peor»

En tan solo un año, Carlos Sobera (Barakaldo, 1960), ha pasado de ser el que repartía millones con 'Atrapa un millón' y '50x15' a no poder pasear por la calle sin que alguien le pida consejos amorosos. El presentador de 'First Dates' (Cuatro, lunes a sábado, 21.30 horas) va a cumplir un año al frente de un formato que se ha convertido en el éxito de su cadena. Pero aunque casi todas las citas suelen salir bien (van a celebrar el primer embarazo), otras desatan críticas por parte del público, como el caso del presentador Víctor Sandoval, que las recibió después de participar en el programa y despacharse contra el menú y el uso de las redes sociales para ligar.

Antes era 'el del millón', ¿ahora qué es usted?

Ahora la gente me pide citas, consejos sobre el amor, quieren participar en el programa... Es muy curioso porque ahora ya no me entra la gente por la calle con el tema del dinero, de a ver si le reparto algo, y es mucho más reconfortante el amor que la pasta. Antes no me identificaba ni Dios con este género.

Sorprende ver a tantos solteros mayores.

Sí, la gente joven suele tener la mente más abierta, es más liberal, y recibieron antes este programa con más naturalidad. Pero cuando el público se empezó a asomar al formato se dieron cuenta de que en 'First Dates' tenía cabida todo el mundo, independientemente de su edad, género, tendencia política o gustos. Todo el mundo busca el amor en sus diversas formas.

Algún caso le habrá emocionado especialmente.

Precisamente cada vez que viene una persona de noventa años que quiere una pareja para ir al cine o a cenar. Está claro que lo que menos soporta el ser humano es la soledad.

Les han etiquetado como 'el programa revelación de 2016'.

Cuando empezamos con el programa teníamos la sensación de que podía ser un éxito, pero ninguno calculó que iba a ser el éxito en el que se ha convertido. No solo son cifras de audiencias, ha llegado a la calle, la gente lo tuitea y los comentarios son positivos. Es uno de los programas que más satisfacción me ha producido presentar en toda mi carrera.

Las críticas a Sandoval

El otro objetivo será aumentar la natalidad.

(Risas) Sí, es la primera vez que lo cuento pero ya tenemos un primer embarazo de personas que se conocieron en 'First Dates'. Te diría que nuestro objetivo es que los españoles puedan tener pensiones en un futuro.

El presentador Víctor Sandoval fue muy criticado en su cita. ¿Los famosos se ponen más nerviosos?

Sin duda alguna ellos se ponen más nerviosos. La imagen que se conoce de ellos es su imagen pública y en este programa no tienen más remedio que desnudarse, ser auténticos, y es normal que se pongan nerviosos porque no saben cómo va a percibir el público su comportamiento. Lo pasan peor que la gente anónima. Son muy generosos viniendo aquí.

Si usted no estuviera casado, ¿se atrevería?

Yo es que soy un acojonado para estas cosas, pero creo que me atrevería. Me parece muy divertido ver lo que me podría encontrar. Si un día me quedara sin pareja me animaría a ir a uno de estos restaurantes que conciertan citas a ciegas. No poder controlar la situación me parece lo mejor del mundo.