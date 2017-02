«El fútbol es un pretexto para contar historias»

Si Michael Robinson (Leicester, Inglaterra, 1958) tuviera que definir su labor en televisión nunca usaría la palabra 'trabajo', porque «estaría teniendo una cara dura impresionante». Lo suyo es descubrir historias deportivas asombrosas en 'Informe Robinson' (jueves, 22.00 horas, también bajo demanda) e intentar reflotar equipos humildes en apuros en 'Caos F.C.', cuya segunda temporada ya están preparando. Ambas se emiten en el canal #0 de la plataforma de pago de Movistar+.

Después de tantos años en España, ¿mantiene su acento como seña de identidad?

No, realmente en la intimidad tengo el acento de un gaditano. No, es broma ¿Mi acento? Es lo que hay, es el acento que tengo y me costó mucho aprender castellano.

Dicen que hace programas de deportes para gente a la que no le gustan.

Es que nosotros hablamos del lado humano del deporte, pero bajo ese paraguas caben muchas cosas. Yo tengo una vida tremendamente feliz con todo lo que hago; si definiera mi labor en televisión como un trabajo estaría teniendo una cara dura impresionante.

En 'Informe Robinson' habló de las FARC en Colombia.

La idea de ese reportaje surgió en las semanas previas de un referéndum donde yo estaba seguro de que el pueblo colombiano iba a votar por la paz. Por un lado, paz; por el otro, guerra. ¡Me parece increíble que se votara por lo segundo! El resultado me dejó igual de triste que el 'brexit'. En Colombia el deporte ha sido una válvula de escape, no solo para los desplazados o los secuestrados, también para los propios secuestradores. Quisimos descubrir ese país a través del deporte.

¿Qué historia le ha impactado más?

El deporte como herramienta educativa, para la inclusión social. Conocí a un australiano que viajó hasta Colombia para ver ballenas en la costa del Pacífico. Allí vio a unos niños deslizándose sobre las olas con trozos de madera de distintas formas. Entonces compró tablas de surf buenas pero las puso bajo candado, solo las podían usar si iban al colegio. El absentismo escolar desapareció en esa zona y muchos niños acabaron yendo a la universidad. La tabla de surf alfabetizó a todo un pueblo.

¿Dónde encuentra esas historias?

Tenemos un equipo dedicado íntegramente a buscarlas. Ahora estamos trabajando con una historia de fútbol francés, porque creo que es el único ámbito de la sociedad gala donde de verdad se cumple el lema de 'libertad, igualdad y fraternidad'. Un musulmán comparte vestuario con un cristiano o un negro. Juegan juntos, celebran la victoria juntos y se consuelan en la derrota. Esto me parece muy importante en la 'Trumplandia' en la que vivimos, en la era del 'brexit'. No sé por qué diablos no estamos buscando las cosas que nos unen en vez de las que nos separan. El deporte debería gritar ese mensaje.

Como la sana rivalidad entre Nadal y Federer...

Creo que ha sido la mejor rivalidad que he visto nunca en la historia del deporte. Grandes campeones que se respetan mutuamente.

País de pioneros

Ha estado con Javier Fernández, campeón mundial de patinaje.

Una 'rara avis' en España. No solemos hacer programas sobre ganadores. Sin embargo, el de Javier tiene una peculiaridad: la gran tradición de las gestas deportivas en este país siempre ha estado formada por pioneros como Severiano Ballesteros, Carolina Marín, Paquito Fernández Ochoa. Hicieron historia en deportes ignorados hasta que llegaron ellos, como el caso también de Javier Fernández.

Dice que ha descubierto otro fútbol con 'Caos F.C.', su otro programa.

En regional, cuando los jugadores salen al campo, lo viven igual, con la misma pasión, que los de Primera. En este sentido, Raúl Ruiz, con el que llevo muchos años trabajando, ha sido en esta serie mi anfitrión, porque yo nunca había jugado en un campo de tierra con esos vestuarios. Yo entré directamente en el fútbol 'pijo' desde que era muy joven y no conocía este mundo.

¿Y si se hubiera visto de joven en campos así?

Posiblemente me hubiera dedicado al golf.

¿Sigue en contacto con esos equipos?

Tenemos la intención de empezar a grabar la segunda temporada el mes que viene y ya estamos buscando equipos humildes que tengan problemas. Llevo toda mi vida viviendo partidos de fútbol de alto nivel y narrándolos, y es curioso cómo he redescubierto este deporte con 'Caos F.C.'.

Todas las estrellas empezaron desde abajo...

Casi todos los futbolistas profesionales que ahora están endiosados han sido antes gente humilde. En nuestro caso, el fútbol es el pretexto para contar historias personales de amistad, lo que sucede en una plantilla de un equipo modesto, la vida en general.