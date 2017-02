‘Saber y Ganar’ celebra este viernes 20 años en La 2 con un directo con los concursantes ‘bicentenarios’

‘Saber y Ganar’ cumple 20 años en La 2 de RTVE este viernes 17 de febrero. Por primera vez en su historia, el concurso más veterano de la televisión española emitirá parte de su programa en directo con una edición especial dedicada a los tres ‘bicentenarios’ que han llegado a los 200 programas, con público en directo y pruebas pensadas exclusivamente para esta fecha histórica.

El director de RTVE Cataluña, Carles González, ha recordado que TVE acaba de celebrar los 60 años de historia y 20 han sido con ‘Saber y Ganar’, “algo que es muy difícil conseguir con ningún programa”. En la rueda de prensa, celebrada en el plató 4, donde se graba el concurso, González ha recordado que ‘Saber y ganar’ es “nuestra joya de la corona” y “el árbol con más arraigo del paisaje de esta ‘Casa’. También ha comentado que en sus inicios TVE contrató sólo 100 programas, pero que dieron “con la fórmula de Coca-Cola”, en referencia a su gran éxito. Éxito debido a que “es un proyecto muy de la filosofía de La 2, y al que mimamos, y con el que contamos 20 años más”.

El director de La 2, Juanma Hidalgo, ha manifestado su orgullo por la longevidad de un programa que se graba desde sus inicios en los estudios del Centro de Producción de RTVE en Sant Cugat y ha añadido que estos 20 años no hubiesen sido posibles sin todo el equipo técnico y humano de RTVE. Hidalgo ha repasado los datos increíbles del programa: más de dos mil concursantes, 360.000 preguntas formuladas, 3.000 horas de emisión, 4.675 programas diarios y 490 en fines de semana y 6.600.000 euros en premios. También ha destacado que el concurso es “el programa más emblemático en La 2, porque ha conseguido aunar dos cosas: cultura y entretenimiento, y ha logrado que la cultura llegue a los hogares españoles.” El director de La 2 ha terminado agradeciendo a todo el equipo su trabajo y deseando 20 años más.

El director de ‘Saber y Ganar’, Sergi Schaaff, ha explicado que ‘Saber y Ganar’ nació ante una hoja de papel en blanco y ha recordado cómo fueron surgiendo las diferentes pruebas, que aún mantienen la misma estructura, aunque se han hecho pequeñas modificaciones y añadidos.

En su opinión, las claves del éxito son varias, entre ellas, la programación en la cadena y el horario adecuado, después de comer, cuando uno está relajado y quiere aprender alguna cosa más. En segundo lugar, sus concursantes son los protagonistas, a los que vemos sufriendo y divirtiéndose; y en tercer lugar, su voluntad de ser transversal.

Jordi Hurtado, el carismático presentador de ‘Saber y Ganar’, ha dado las gracias porque hace 20 años lo llamaron para presentar el concurso y se ha manifestado contento de estar aquí dos décadas después. Hurtado coincide en que los concursantes son los grandes protagonistas. “Los cuidamos mucho y los mimamos. Tenemos que arroparlos porque a veces llegan temblando porque saben que están en ‘Saber y Ganar’ y los van a ver más de un millón de espectadores. Les digo que vienen aquí a disfrutar, que no es un examen si no un juego”.

Para Hurtado, se establece una relación de cariño con los concursantes y el espectador acaba conociéndolos por su nombre. Se produce un proceso de identificación. Y ha puesto el ejemplo de José Pinto, el ganadero de Salamanca. Además, ha manifestado que “aquí siempre queremos ser honestos en contenidos y rigurosos en las preguntas.”

Jordi Hurtado ha remarcado los buenos datos de audiencia, no sólo en La 2 si no en las redes sociales, donde el programa tiene mucha vida. Y ha recordado que cuando nació el concurso no existía internet. Hurtado se ha mostrado con “muchas ganas de seguir y con mucha fuerza para seguir adelante.” Y ha señalado otra fecha histórica, los 5000 programas que cumplirán dentro de poco y los especiales de los magníficos 2016 que empezarán la semana que viene. Jordi ha terminado agradeciendo a todo el equipo que hace posible el programa, porque “somos una gran familia y nos sentimos muy felices.”

Especial del 17 de febrero

El día del cumpleaños, mañana viernes 17 de febrero, y por primera vez en su historia, parte del programa se emitirá en directo, con pruebas muy especiales y algunos juegos pensados exclusivamente para el 20 aniversario, como Husos Horarios y Ayer noticia, hoy dinero, que planteará preguntas relacionadas con las fechas del aniversario del mítico concurso de los años 1997, 2007 y 2017.

Esta edición especial contará con los tres ‘bicentenarios’ que han llegado a los 200 programas: Oscar Díaz, Víctor Castro y Manolo Romero.

Óscar Díaz, de Madrid, es traductor, pisó por primera vez el plató en 2006 y ganó 169.900 euros a lo largo de su participación. Víctor Castro, licenciado en Filología alemana y románica, es de Madrid, vive en A Coruña, lo conocimos en 2011 y en todos sus programas consiguió 154.395€. Manolo Romero, de Jerez de la Frontera, es el más veterano de los bicentenarios. Licenciado en Geografía e Historia, participó por primera vez en 2000 y ha ganado 150.255 euros, parte de los cuales invirtió en abrir una librería en su ciudad natal.

#20SaberyGanar

Los seguidores de ‘Saber y Ganar’ pueden volver a ver todos los especiales en RTVE.es y comentarlos con el hashtag #20SaberyGanar. La web, además, ofrece un juego de preguntas que pondrá a prueba a los fans más fieles. También hay entrevistas en exclusiva con Jordi Hurtado, Juanjo Cardenal, Pilar Vázquez y Sergi Schaaff. Los seguidores del concurso pueden ver un recorrido por la historia año a año y descubrir las claves del éxito del concurso. Además, muestra cómo sus principales protagonistas han cambiado a lo largo de estos años. Y hace un guiño gracioso a Jordi Hurtado, con una selección de los mejores ‘memes’.

Como broche de oro, los usuarios tendrán la oportunidad de charlar y preguntar en directo con su carismático presentador en un Facebook Live, mañana viernes 17 de febrero a las 16:30 horas en el Facebook de La 2.

Audiencia fiel

Veinte años después, el programa mantiene un público muy fiel. Cada día lo siguen desde sus casas 1,1 millones de espectadores y 9% de cuota de media en 2016, (6,4 puntos encima de la media de la cadena). En lo que llevamos de 2017 obtiene un 9.3% de cuota y 1.211.000 espectadores de media. Lleva 13 años consecutivos siendo el programa más visto de La 2. Su edición más vista fue el 22 de enero de 1998, cuando consiguió una audiencia de 2.640.000 espectadores y un 21,8% de cuota. E

Dirigido por Sergi Schaaff y presentado por Jordi Hurtado, junto a Pilar Vázquez (presentadora de miniespacios) y Juanjo Cardenal (voz en off), se graba en los platós de TVE Catalunya en el centro de producción de Sant Cugat y es un programa de RTVE en coproducción con Produccions Quart. Se emite cada día a las 15.45 horas y desde octubre de 2011 también los fines de semana.