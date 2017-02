Aless Gibaja, expulsado de 'Gran Hermano VIP 5'

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

Aless Gibaja se ha convertido en el quinto expulsado de 'Gran Hermano VIP 5' -la pasada semana le tocó el turno a Aída Nízar-. Los espectadores del 'reality' de Telecinco han decidido con sus votos que el 'influencer' abandone la casa dejando a Irma Soriano, Daniela Blume, Alejandro Abad, Alyson Eckmann, Elettra Lamborghini, Emma Ozores, Marco Ferri, Sergio Ayala e Ivonne Reyes (esta semana estaban todos nominados debido a una sanción disciplinaria) una semana más, al menos, en Guadalix de la Sierra.

El youtuber y su particular forma de hablar se han hecho famosos dentro y fuera de la casa. Sus "¡hola, bebés!", "all around the world" o "cero dramas, siempre smile" han calado hondo. En Guadalix ha demostrado que en su vocabulario no caben la negatividad ni los insultos.

Sus estilismos, sobre todo a la hora de irse a dormir, han llamado mucho la atención. Su manta y sus zapatillas de unicornio han dado mucho de qué hablar, sobre todo en las redes sociales.

Aída Nízar, anterior expulsada del 'reality', cargó fuerte contra él y su aseo personal cuando fue expulsada: "Es asqueroso, le huele el pelo, las partes bajas, los pies, el sobaco…"