El 'zasca' de Matías Roure a un soltero en 'First Dates'

‘First Dates’, el exitoso programa de citas a ciegas de Cuatro, vivió un momento que fue muy comentado en las redes sociales, ya que un concursante intentó ligar con Matías, el camarero del programa por el que suspiran numerosas personas en España.

Manuel, el concursante, acudió a ‘First Dates’ para encontrar a su media naranja, que para él no era otra que Matías Roure. Así, el participante no dudó en confesarle a Lidia Torrent, novia del argentino, que prefiere a los hombres heterosexuales porque “me gusta que me lo pongan difícil”, expresaba.

Dispuesto a todo, Manuel le dedicó varias miradas al camarero, hecho que provocó carcajadas de Lidia que ya conocía cuáles eran las intenciones del soltero con su chico, “Matías, te quiere convertir”, expresó la joven.

Minutos después y siguiendo el juego de la camarera, Manuel declaró sus intenciones a Roure, “Me llaman el transformer de mi barrio”, expresó. Una declaración ante lo que Matías no dio opciones, “Pues justamente si tú eres el transformer yo soy de acero, imposible de romper”, concluyó mientras miraba a su chica.

Así Manuel tuvo que abandonar para siempre el tonteo con el camarero de ‘First Dates’, “Pues vaya, una lástima”, espetó.